Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Очередной новый усть-катавский трамвай приехал в Краснодар

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ocherednoj-novyj-ust-katavskij-tramvaj-priehal-v-krasnodar
Очередной новый усть-катавский трамвай приехал в Краснодар
Фото t.me/krasnodar_tram

В краевую столицу 25 августа прибыл очередной новый трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода.

По пути в Краснодар новый трамвай преодолел более 2,1 тыс. км из Усть-Катава через Уфу, Самару, Тольятти, Сызрань, Саратов и Ростов-на-Дону. Это 19-й и предпоследний вагон из партии этого года. Всего в краевую столицу до конца года привезут 20 таких составов. Двадцатый и последний вагон уже в пути.

Всего по концессионному соглашению «Новый трамвай Краснодара» до конца 2026 года поставят 90 односекционных и 10 трехсекционных трамваев, сообщает Telegram-канал «Новый трамвай Краснодара».

Читайте также: власти Краснодара закажут проект трамвайной ветки на Гидрострой.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях