Очередной новый усть-катавский трамвай приехал в Краснодар

В краевую столицу 25 августа прибыл очередной новый трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода.

По пути в Краснодар новый трамвай преодолел более 2,1 тыс. км из Усть-Катава через Уфу, Самару, Тольятти, Сызрань, Саратов и Ростов-на-Дону. Это 19-й и предпоследний вагон из партии этого года. Всего в краевую столицу до конца года привезут 20 таких составов. Двадцатый и последний вагон уже в пути.

Всего по концессионному соглашению «Новый трамвай Краснодара» до конца 2026 года поставят 90 односекционных и 10 трехсекционных трамваев, сообщает Telegram-канал «Новый трамвай Краснодара».

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