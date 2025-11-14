В заказнике Курганинского района выпустили 13 европейских ланей

Специалисты провели последний в этом году выпуск животных в естественную среду обитания.

На волю выпустили 13 особей европейских ланей. Они будут обживать «Средне-Лабинский» заказник.

Площадь заказника составляет порядка 10 тыс. га полей и лесов. Для животных на территории созданы благоприятные условия для их дальнейшего размножения, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в текущем году ланей также выпустили на волю в Горячеключевском заказнике.

Читайте также: из Кавказского заповедника в Абхазию отправят 6 зубров для возрождения популяции. Горные зубры переедут на территорию Псху-Гумистинского заповедника в Абхазии в 2026 году. Решение о переселении двух самцов и четырех самок приняли в связи со стабильным состоянием поголовья горных зубров в России.

Подпишись, здесь всегда интересно.