Еще 12 европейских ланей выпустили в заказнике в Горячем Ключе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/eshhe-12-evropejskih-lanej-vypustili-v-zakaznike-v-goryachem-klyuche
Фото t.me/gbu_kk_krasnodarkraioxota

В Краснодарском крае продолжается выпуск европейских ланей. Очередные выпуски на территории Горячеключевского заказника прошли 6 и 7 ноября.

В четверг там на волю выпустили пять особей европейской лани. Сегодня к ним присоединились еще семь животных этого вида, сообщает пресс-служба ГБУ КК «Краснодаркрайохота» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в общей сложности за последние пять лет в Краснодарском крае выпустили 338 европейских ланей. В конце октября в на волю в Горячеключевском заказнике выпустили 15 ланей. В ноябре в Горячеключевском и Средне-Лабинском заказниках планируют выпустить 38 ланей.

Читайте также: из Кавказского заповедника в Абхазию отправят 6 зубров для возрождения популяции.

