В ЗАГС Краснодарского края назвали самые популярные имена девочек в 2023 году
Общество
25.01.2024 21:17
Всего в прошлом году в регионе появились на свет более 25,8 тыс. девочек.
Самыми популярными именами для новорожденных девочек стали: Мария, Виктория, Екатерина, Анастасия, Валерия, София, Анна, Алиса, Вероника, Варвара и Ксения.
Жители Кубани в 2023 году также часто называли своих дочек такими именами, как: Аделина, Милана, Ева, Василиса, Мирослава и Арина, сообщает пресс-служба ЗАГС Краснодарского края.
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