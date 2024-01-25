В ЗАГС Краснодарского края назвали самые популярные имена девочек в 2023 году

Всего в прошлом году в регионе появились на свет более 25,8 тыс. девочек.

Самыми популярными именами для новорожденных девочек стали: Мария, Виктория, Екатерина, Анастасия, Валерия, София, Анна, Алиса, Вероника, Варвара и Ксения.

Жители Кубани в 2023 году также часто называли своих дочек такими именами, как: Аделина, Милана, Ева, Василиса, Мирослава и Арина, сообщает пресс-служба ЗАГС Краснодарского края.

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