В забеге ко Дню Победы в Краснодаре приняли участие около 1 тыс. человек

Традиционная Всекубанская эстафета «Спортсмены Кубани — в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» прошла в краевой столице.

Участие в эстафете приняли свыше 1 тыс. человек. Гостями мероприятия стали первый замглавы Краснодара Максим Слюсарев, первая кубанская олимпийская чемпионка Людмила Брагина и чемпион мира по греко-римской борьбе Степан Марянян.

«Всекубанская эстафета — традиционное мероприятие. Мы проводим его в память о героях, которые ценой своей жизни подарили нам победу и возможность жить в этом мире и радоваться. Сегодня здесь множество людей, мы объединены одной целью — здоровое, счастливое будущее. И спорт, конечно, — первый помощник в этом деле. Я надеюсь, все участники довольны, пробежали дистанцию и получили заряд эмоций, которыми смогут делиться и заражать других», — сказал министр физической культуры и спорта Кубани Серафим Тимченко.

Центральный старт провели на стадионе «Кубань». Всего в программу вошли три забега по дистанциям «Городская пятерка» (5 тыс. м), забег юниоров (1 тыс. 500 м) и детский забег (1 тыс. 500 м).

В рамках эстафеты организовали работу тематических площадок. На них каждый мог выполнить нормативы комплекса «ГТО», сыграть в шахматы, приобщиться к кибер-спорту, увидеть артефакты Великой Отечественной войны и попробовать разобрать и собрать автомат Калашникова. Для участников забега работала полевая кухня, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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