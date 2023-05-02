Гонку на горных велосипедах «Мегалавина» на двухкилометровой высоте провели в горах Сочи

На курорте «Красная Поляна» 1 мая прошли соревнования по скоростному спуску на горных велосипедах. Всего состязались 70 спортсменов из разных регионов страны.

Гонка стартовала с уровня «Поляна 2200», где до сих пор сохраняется минусовая температура воздуха и лежит снег. До финиша маунтинбайкерам предстояло преодолеть 5 км, спустившись до отметки 960 м над уровнем моря.

По словам победителя заезда Ивана Кунаева, на весь спуск ушло около 10 минут.

«На этот раз в «Красную Поляну» приехали участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Калининграда, Крыма, Сибири», — рассказал Кунаев.

Мастер спорта по маунтинбайку добавил, что десятки спортсменов со всей страны традиционно приезжают сюда, чтобы проехать по горнолыжной трассе, где только раз в год разрешен спуск на велосипеде. «Мегалавину» проводят здесь с 2016 года, соревнования символизируют переход от зимы к лету.

Горнолыжный сезон на курорте «Красная Поляна» завершится 10 мая. После чего продолжить катание отдыхающие смогут в сноупарке, который будет открыт с 15 июня по 15 июля.

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