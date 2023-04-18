Концертную площадку Red Arena в Красной Поляне «переименовали» в Buzova Arena
Общество
18.04.2023 10:16
О смене названия концертной площадки в Эстосадке стало известно 17 апреля. Новое название Red Arena — Buzova Arena появилось как на самом здании, так и на официальном сайте.
С чем связано «переименование» концертной площадки и как долго оно продлится неизвестно. В ближайшие дни на ней с концертом выступит певица Ольга Бузова.
Red Arena расположена рядом с местным казино. Она представляет собой многофункциональную площадку-трансформер, способную вместить около 5 тыс. посетителей. На ней проводят как развлекательные, так и спортивные мероприятия.
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