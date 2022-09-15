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Ольга Бузова купила в Сочи дом за 35 млн рублей

Общество
15.09.2022 19:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/olga-buzova-kupila-v-sochi-dom-za-35-mln-rublej
Ольга Бузова купила в Сочи дом за 35 млн рублей
Фото vk.com/olgabuzova

О покупке новой недвижимости певица намекнула в соцсетях. В посте она написала, что наконец-то приняла важное решение, которое обдумывала с июля месяца.

Ольга Бузова не стала уточнять подробности своего решение, но продемонстрировала фото дома в Сочи. По данным источника, певица присмотрела себе элитную недвижимость на курорте во время летнего отдыха в горах Красной Поляны.

По некоторым данным, Бузова приобрела дом в Сочи за 35 млн рублей, сообщает издание «Дни.ру».

Читайте также: в августе Ольга Бузова ушла в поход по горам Сочи и больше суток не выходила на связь.

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