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СМИ: Ольга Бузова ушла в поход по горам Сочи и больше суток не выходит на связь

Общество
12.08.2022 20:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-olga-buzova-ushla-v-pohod-po-goram-sochi-i-bolshe-sutok-ne-vyhodit-na-svyaz
СМИ: Ольга Бузова ушла в поход по горам Сочи и больше суток не выходит на связь
Фото globallookpress.com

Последние дни певица и актриса Ольга Бузова отдыхает в одном из пятизвездочных отелей Красной Поляны.

Артистка 11 августа сообщила, что отправляется в поход по горам Сочи туда, куда еще не ступала нога человека. По словам Бузовой, она собиралась идти по неизведанным тропам и новым маршрутам.

«За последнее время я так много себя всем отдала, поэтому, чтобы наполниться новыми эмоциями, я отправлюсь в поход в горы», — написала Бузова в одной из соцсетей.

Уже более суток Ольга Бузова не выкладывала посты в своих аккаунтах. Фанаты артистки начали переживать за нее. Пиар-директор артистки — Антон Богославский заявил, что певица пропала в горах Сочи.

«Она пропала. Сутки назад мы с ней общались. Знаю, что она полетела в горы. Больше мы с ней не разговаривали. Я не знаю больше, что вам сказать», — заявил представитель Бузовой изданию Teleprogramma.pro.

Где сейчас находится Ольга Бузова, пока неизвестно. Она не рассказала о маршруте в горах Сочи, который планировала пройти.

В соцсетях у певицы более 22 млн подписчиков, которые переживают, почему она не выкладывает посты.

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