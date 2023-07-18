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В Юбилейном микрорайоне Краснодара заменят 600 метров магистральной теплосети

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-yubilejnom-mikrorajone-krasnodara-zamenyat-600-metrov-magistralnoj-teploseti
В Юбилейном микрорайоне Краснодара заменят 600 метров магистральной теплосети
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Трубу в районе улицы Думенко заменят на новую, ее диаметр увеличится с 500 до 700 мм. Этот участок теплосети не обновляли с 1987 года.

Частых жалоб от жителей Юбилейного микрорайона на подачу тепла и горячей воды не поступало, но было решено заменить 600 м трубы на перспективу. Новый участок будет с современной изоляцией.

Реконструкция теплосети начнется 14 августа вместе с профилактическими работами на котельной РОК-1. Это самая крупная котельная города, она поставляет теплоресурс в Юбилейный и Славянский микрорайоны, а также на близлежащие территории, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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