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Более трети многоквартирных домов Краснодара подготовили к отопительному сезону

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-treti-mnogokvartirnyh-domov-krasnodara-podgotovili-k-otopitelnomu-sezonu
Более трети многоквартирных домов Краснодара подготовили к отопительному сезону
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Почти в половине многоквартирных домов с центральным отоплением завершили промывку труб и гидравлические испытания.

Работы уже провели в более чем 2,8 тыс. многоквартирников. Подготовку внутридомовых систем к предстоящему отопительному сезону управляющие компании должны завершить до 1 сентября.

Также сейчас идет проверка готовности к зиме теплоснабжающих организаций.

Продолжается реконструкция теплосетей. По направлению «ТЭЦ-Центр города» в районе улиц КИМ и Линейной, а также на направлении «ТЭЦ-КМР» сейчас меняют участки тепломагистрали, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

 

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