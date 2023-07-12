Более трети многоквартирных домов Краснодара подготовили к отопительному сезону

Почти в половине многоквартирных домов с центральным отоплением завершили промывку труб и гидравлические испытания.

Работы уже провели в более чем 2,8 тыс. многоквартирников. Подготовку внутридомовых систем к предстоящему отопительному сезону управляющие компании должны завершить до 1 сентября.

Также сейчас идет проверка готовности к зиме теплоснабжающих организаций.

Продолжается реконструкция теплосетей. По направлению «ТЭЦ-Центр города» в районе улиц КИМ и Линейной, а также на направлении «ТЭЦ-КМР» сейчас меняют участки тепломагистрали, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.