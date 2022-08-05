В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Об обнаружении трупа в реке 5 августа сообщили местные жители в соцсетях.

Тело женщины всплыло в реке Кубань напротив храма Рождества Христова в Юбилейном микрорайоне. Труп вытащили на берег спасатели.

«По факту обнаружения тела неизвестной женщины в русле реки Кубань территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время на месте происшествия работает следователь. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначили судебно-медицинскую экспертизу. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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