Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины

Происшествия
05.08.2022 19:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-yubilejnom-mikrorajone-krasnodara-iz-reki-vytashhili-telo-zhenshhiny
В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Об обнаружении трупа в реке 5 августа сообщили местные жители в соцсетях.

Тело женщины всплыло в реке Кубань напротив храма Рождества Христова в Юбилейном микрорайоне. Труп вытащили на берег спасатели.

«По факту обнаружения тела неизвестной женщины в русле реки Кубань территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время на месте происшествия работает следователь. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначили судебно-медицинскую экспертизу. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте также: в Краснодаре на остановке нашли труп.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Сочи женщина задержала пьяную пенсионерку, устроившую ДТП на иномарке
  3. В Анапе сразу после высадки пассажиров дотла сгорел автомобиль такси Uber
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Роспотребнадзор опубликовал список лучших пляжей Краснодарского края
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины
В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины
Жители Ленинградского района ночью проснулись от громкого хлопка
Жители Ленинградского района ночью проснулись от громкого хлопка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях