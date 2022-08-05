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Ударился головой во время драки: в Краснодаре на остановке нашли труп

Происшествия
05.08.2022 18:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vo-vremya-draki-na-ostanovke-muzhchina-udarilsya-golovoj-o-zheleznuyu-konstruktsiyu-i-umer
Ударился головой во время драки: в Краснодаре на остановке нашли труп
Фото vk.com/typical_kuban

В полицию Краснодара 4 августа поступило сообщение от очевидцев о том, что на остановке возле вокзала на улице Мира лежит мужчина и не подает признаков жизни.

«На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер наружного наблюдения. Установили, что на остановке произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один толкнул другого. Пострадавший при падении ударился затылком о железный каркас остановки и больше не встал», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

На месте происшествия задержали подозреваемого — 42-летнего жителя Республики Дагестан. Он находился, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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