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В Краснодаре неизвестный сильно избил мужчину во дворе многоэтажки

Происшествия
28.07.2022 15:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-neizvestnyj-silno-izbil-muzhchinu-vo-dvore-mnogoetazhki
В Краснодаре неизвестный сильно избил мужчину во дворе многоэтажки
Фото t.me/ghestkrd2

Мужчину избили ночью во дворе многоквартирного дома по улице Аверкиева. Инцидентом заинтересовалась полиция.

Очевидцы выложили видео с места происшествия в соцсети. На кадрах видно, что мужчина сильно избивает оппонента руками и ногами по голове. Он прыгнул избитому мужчине на лицо, а затем отнес его на лавочку и продолжил наносить удары. Причины конфликта неизвестны.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства данного происшествия. По результатам проверки примут законное процессуальное решение», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Он уточнил, что пострадавшего мужчину доставили в больницу.

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