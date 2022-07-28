В Краснодаре неизвестный сильно избил мужчину во дворе многоэтажки

Фото t.me/ghestkrd2

Мужчину избили ночью во дворе многоквартирного дома по улице Аверкиева. Инцидентом заинтересовалась полиция.

Очевидцы выложили видео с места происшествия в соцсети. На кадрах видно, что мужчина сильно избивает оппонента руками и ногами по голове. Он прыгнул избитому мужчине на лицо, а затем отнес его на лавочку и продолжил наносить удары. Причины конфликта неизвестны.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства данного происшествия. По результатам проверки примут законное процессуальное решение», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Он уточнил, что пострадавшего мужчину доставили в больницу.

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