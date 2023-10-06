В Японском саду парка «Краснодар» заметили поселившегося там енота

Енота в вечернее время заметили посетители в камнях возле водопада.

Нового обитателя парка назвали Япошкой — в честь одноименного сада. Telegram-канал, посвященный одному из самых популярных зеленых уголков парка «Краснодар», задается вопросом, к чему готовиться — мигрируют еноты семьями или по одиночке.

Открылся Японский сад чуть больше полугода назад — 30 марта. Для его посещения необходимо получить QR-код в инфоматах возле входа. Выдают коды только 7 раз в день, поэтому желающие пройти выстраиваются в очереди за несколько часов до открытия. Однако никаких гарантий, что код удастся получить, нет.

В скором времени в парке «Краснодар» откроется еще одна локация — «Парк облаков». Небольшой пешеходный участок новой части парка открыли в сентябре — это тротуар, который идет до футбольного манежа академии вдоль Японского сада.

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