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В январе рост ВРП Краснодарского края опередил ВВП России

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-yanvare-rost-vrp-krasnodarskogo-kraya-operedil-vvp-rossii
В январе рост ВРП Краснодарского края опередил ВВП России
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об экономических показателях региона в начале года сообщил первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась. Он отметил, что в первый месяц 2023 года кубанская экономика показала рост во всех основных отраслях.

«Рост валового регионального продукта оценен на уровне 105,8%, что больше на 3 процентных пункта января прошлого года. ВВП России по итогам января — 96,8%», — сказал Галась.

По его словам, такая статистика говорит о благоприятной социально-экономической ситуации в регионе.

Темпы роста в строительной сфере составили 102,8%, в агропромышленном комплексе — 107,9%, в транспортной сфере — 109,5%, а индекс промышленного производства за январь — 108,5%. Кроме того, в крае увеличился объем пассажиров автомобильного, железнодорожного и водного транспорта.

Кроме того, оборот в сфере общественного питания увеличился на 5,7%, в розничной торговле — на 8,4%, а рост реальной зарплаты составил 1,3%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в 2022 году рост ВРП Краснодарского края составил 100,5%. В номинальном выражении рост внутреннего регионального продукта Кубани составил 3,5 трлн рублей. Это на 300 млрд рублей выше задачи, поставленной в начале 2022 года.

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