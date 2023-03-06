В январе рост ВРП Краснодарского края опередил ВВП России
Об экономических показателях региона в начале года сообщил первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась. Он отметил, что в первый месяц 2023 года кубанская экономика показала рост во всех основных отраслях.
«Рост валового регионального продукта оценен на уровне 105,8%, что больше на 3 процентных пункта января прошлого года. ВВП России по итогам января — 96,8%», — сказал Галась.
По его словам, такая статистика говорит о благоприятной социально-экономической ситуации в регионе.
Темпы роста в строительной сфере составили 102,8%, в агропромышленном комплексе — 107,9%, в транспортной сфере — 109,5%, а индекс промышленного производства за январь — 108,5%. Кроме того, в крае увеличился объем пассажиров автомобильного, железнодорожного и водного транспорта.
Кроме того, оборот в сфере общественного питания увеличился на 5,7%, в розничной торговле — на 8,4%, а рост реальной зарплаты составил 1,3%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в 2022 году рост ВРП Краснодарского края составил 100,5%. В номинальном выражении рост внутреннего регионального продукта Кубани составил 3,5 трлн рублей. Это на 300 млрд рублей выше задачи, поставленной в начале 2022 года.
- Пенсионер погиб из-за непотушенной сигареты во время пожара в многоэтажке на улице Аверкиева в Краснодаре
- Выходит в самостоятельный рейс: первая в РФ женщина-машинист поведет поезд Томск — Адлер
- Группа компаний «Абрау-Дюрсо» продала шампанский дом Chateau d’Avize во Франции
- В этом году на цветы в 8 Марта жители Краснодара готовы потратить 3 тыс. рублей
- В Краснодарском крае во время пожара в частном доме погибла 78-летняя пенсионерка
- В Краснодаре начали благоустраивать Николаевский бульвар