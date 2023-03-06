В январе рост ВРП Краснодарского края опередил ВВП России

Об экономических показателях региона в начале года сообщил первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась. Он отметил, что в первый месяц 2023 года кубанская экономика показала рост во всех основных отраслях.

«Рост валового регионального продукта оценен на уровне 105,8%, что больше на 3 процентных пункта января прошлого года. ВВП России по итогам января — 96,8%», — сказал Галась.

По его словам, такая статистика говорит о благоприятной социально-экономической ситуации в регионе.

Темпы роста в строительной сфере составили 102,8%, в агропромышленном комплексе — 107,9%, в транспортной сфере — 109,5%, а индекс промышленного производства за январь — 108,5%. Кроме того, в крае увеличился объем пассажиров автомобильного, железнодорожного и водного транспорта.

Кроме того, оборот в сфере общественного питания увеличился на 5,7%, в розничной торговле — на 8,4%, а рост реальной зарплаты составил 1,3%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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