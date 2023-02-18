В январе на Кубани по нацпроекту ввели в эксплуатацию более 900 тыс. кв. метров жилья

Объем жилья, введенного в эксплуатацию в январе по нацпроекту «Жилье и городская среда», вдвое превысил показатели прошлого года и составил 7,4% от общего объема ввода жилья в стране.

Всего за январь в Краснодарском крае ввели в эксплуатацию 906,1 тыс. кв. м. Из этого количества 376,3 тыс. кв. м — многоквартирные дома. Еще 529,8 тыс. кв. м — объекты индивидуального строительства.

«Параллельно с жильем строим школы, детские сады, учреждения здравоохранения, физкультуры и спорта, коммунальные объекты. Задачу о комплексной застройке ставит губернатор. Сейчас в крае по различным региональным и краевым программам одновременно возводят более 170 социальных объектов. Свыше 100 из них завершат до конца года», — цитирует главу департамента строительства Кубани Игоря Федосова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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