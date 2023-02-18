Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В январе на Кубани по нацпроекту ввели в эксплуатацию более 900 тыс. кв. метров жилья

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-yanvare-na-kubani-po-natsproektu-vveli-v-ekspluatatsiyu-bolee-900-tys-kv-metrov-zhilya
В январе на Кубани по нацпроекту ввели в эксплуатацию более 900 тыс. кв. метров жилья
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Объем жилья, введенного в эксплуатацию в январе по нацпроекту «Жилье и городская среда», вдвое превысил показатели прошлого года и составил 7,4% от общего объема ввода жилья в стране.

Всего за январь в Краснодарском крае ввели в эксплуатацию 906,1 тыс. кв. м. Из этого количества 376,3 тыс. кв. м — многоквартирные дома. Еще 529,8 тыс. кв. м — объекты индивидуального строительства.

«Параллельно с жильем строим школы, детские сады, учреждения здравоохранения, физкультуры и спорта, коммунальные объекты. Задачу о комплексной застройке ставит губернатор. Сейчас в крае по различным региональным и краевым программам одновременно возводят более 170 социальных объектов. Свыше 100 из них завершат до конца года», — цитирует главу департамента строительства Кубани Игоря Федосова пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в 2023 году на расселение из аварийного жилья на Кубани по нацпроекту направят 2,8 млрд рублей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В огне погибли две маленькие девочки: в СК раскрыли подробности пожара в Кущевском районе
В огне погибли две маленькие девочки: в СК раскрыли подробности пожара в Кущевском районе
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Уничтоженный вредителем самшит впервые начал самовосстанавливаться в нацпарке Сочи
Уничтоженный вредителем самшит впервые начал самовосстанавливаться в нацпарке Сочи
Жители Краснодара с 21 по 24 февраля смогут посетить «Поезд Победы»
Жители Краснодара с 21 по 24 февраля смогут посетить «Поезд Победы»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Семья отравилась газом в Краснодаре, один взрослый и двое детей в больнице
  5. Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
  6. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
Прямой эфир
Мы в соцсетях