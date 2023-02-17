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В 2023 году на расселение из аварийного жилья на Кубани по нацпроекту направят 2,8 млрд рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-2023-godu-na-rasselenie-iz-avarijnogo-zhilya-na-kubani-po-natsproektu-napravyat-2-8-mlrd-rublej
В 2023 году на расселение из аварийного жилья на Кубани по нацпроекту направят 2,8 млрд рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» переселят порядка 2 тыс. человек. Об этом 17 февраля сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Участниками программы по расселению в этом году станут Краснодар, Сочи, Белореченский, Апшеронский и Северский районы. В общей сложности на расселение в 2023 году в рамках нацпроекта выделят 2,8 млрд рублей.

«До конца 2023 года планируем завершить переселение порядка 2 тыс. человек из 838 аварийных квартир. Их общая площадь более 27 тыс. кв. м. Часть жильцов выбирает компенсационные выплаты, другие — новые квартиры. Мы должны создать необходимые условия для их переезда», — сказал Кондратьев.

По действующей программе в Краснодарском крае расселяют жителей домов, признанных аварийными до 2017 года. В 2022 году переселили 739 человек из 283 квартир. Всего с 2019 года новое жилье получили порядка 3,7 тыс. человек, что на 21,5% выше плановых показателей. Общая площадь фонда, из которого расселили жильцов, — 53,4 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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