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Дом на 300 квартир для переселения из аварийного фонда построят в Сочи до конца года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dom-na-300-kvartir-dlya-pereseleniya-iz-avarijnogo-fonda-postroyat-v-sochi-do-kontsa-goda
Дом на 300 квартир для переселения из аварийного фонда построят в Сочи до конца года
Фото пресс-службы администрации Сочи

Строительство ведут по нацпроекту «Жилье и городская среда» в рамках Года архитектуры.

Общая площадь многоэтажного дома — более 13 тыс. кв. м. На придомовой территории оборудуют котельную и электрическую подстанцию, а также разместят необходимое количество парковочных мест.

«Чтобы ускорить улучшение условий сочинцев, проживающих в ветхом и аварийном фонде, используем все возможные варианты, привлекаем краевое и федеральное софинансирование. Эта площадка в Центральном районе и еще одна в Лазаревском полностью обеспечивают реализацию в городе национального проекта «Жилье и городская среда», — сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Комплексный муниципальный контракт на проектирование и строительство заключен с подрядной организацией. Уже согласована квартирография, выход из госэкспертизы запланирован в марте. Сейчас подрядчик приступил к подготовительным работам.

Всего по нацпроекту на курорте планируют переселить из аварийного и ветхого жилья более 400 семей, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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