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В январе 2024 года МРОТ в России увеличат на 18,5%

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-yanvare-2024-goda-mrot-v-rossii-uvelichat-na-18-5
В январе 2024 года МРОТ в России увеличат на 18,5%
Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня.

По его словам, в РФ продолжают индексировать МРОТ опережающими темпами, увеличивать его отрыв от прожиточного минимума.

«С 1 января 2023 МРОТ повысили на 6,3% — до 16 тыс. 242 рублей в месяц. С 1 января 2024 года проведем еще одну индексацию, сразу на 18,5%, что будет гораздо выше темпов инфляции и темпов роста зарплат в целом», — сказал Путин.

Президент отметил, что суммарное повышение МРОТ позитивно отразится на доходах почти 5 млн человек. К 2030 году МРОТ в номинальном выражении должен вырасти как минимум вдвое.

Читайте также: в 2022 году из черты бедности в России вышли 1,7 млн человек. Об этом президент России Владимир Путин сообщил 16 июня во время выступления на ПМЭФ-2023.

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