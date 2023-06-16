В январе 2024 года МРОТ в России увеличат на 18,5%

Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня.

По его словам, в РФ продолжают индексировать МРОТ опережающими темпами, увеличивать его отрыв от прожиточного минимума.

«С 1 января 2023 МРОТ повысили на 6,3% — до 16 тыс. 242 рублей в месяц. С 1 января 2024 года проведем еще одну индексацию, сразу на 18,5%, что будет гораздо выше темпов инфляции и темпов роста зарплат в целом», — сказал Путин.

Президент отметил, что суммарное повышение МРОТ позитивно отразится на доходах почти 5 млн человек. К 2030 году МРОТ в номинальном выражении должен вырасти как минимум вдвое.

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