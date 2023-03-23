В Яблоновском и Новой Адыгее ограничили строительство многоэтажек
Об этом 22 марта сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов во время отчета об итогах работы Кабинета министров региона в 2022 году на заседании Государственного совета республики.
«Мы придерживаем Тахтамукайский район — территорию Новой Адыгеи, поселка Яблоновского. Мы ограничили по генплану», — сказал Кумпилов.
По словам главы Адыгеи, теперь строительство жилых комплексов в Яблоновском и Новой Адыгее будут вести только в рамках составленного генплана. Возведение других многоэтажек будут жестко ограничивать.
Из-за активного строительства в Тахтамукайском районе уже перегружены пять распределительных сетей газификации, сообщает «РБК Краснодар».
Кроме того, в отчете Кумпилова говорится, что в этом году в Яблоновском начнут строить школу на 1,1 тыс. мест. В прошлом году в Яблоновском и Новой Адыгее начали строить две школы по 1,1 тыс. мест. Также на территории Яблоновского планируют установить первый в республике модульный физкультурно-оздоровительный комплекс.
Поселок Яблоновский и аул Новая Адыгея являются частью Краснодарской агломерации. Яблоновский — крупнейший населенный пункт России, не имеющий статус города. Численность населения поселка составляет около 55 тыс. человек.
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