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IKEA не будет строить парк с озером возле ТЦ «Мега Адыгея-Кубань»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ikea-ne-budet-stroit-park-s-ozerom-vozle-tts-mega-adygeya-kuban
IKEA не будет строить парк с озером возле ТЦ «Мега Адыгея-Кубань»
Фото vk.com/mega.adygeakuban

Договоренность о строительстве парка с озером около ТЦ «Мега Адыгея-Кубань» между руководством Адыгеи и шведской компаний Ingka Group была достигнута в феврале 2019 года на инвестиционном форуме в Сочи.

Там планировали построить современную зеленую зону с искусственным озером на площади 3 га. Стоимость проекта оценивалась в 14 млрд рублей. Однако теперь в Ingka Group заявили, что строить парк в Адыгее пока не планируют.

«Чтобы сфокусироваться на обеспечении хорошего покупательского опыта и функционирования торгового центра, мы приостановили проект по организации парка в «Меге Адыгея-Кубань», — приводит сообщение компании «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

Читайте также: в СМИ появилась информация, что владелец торговых центров «Мега» и IKEA собирается продать всю недвижимость в РФ. Шведская компания планирует продать 14 торговых центров «Мега», находящихся в Москве, Московской и Ленинградской областях, Адыгее, Омске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Новосибирске и Самаре.

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