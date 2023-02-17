СМИ: владелец торговых центров «Мега» и IKEA собирается продать всю недвижимость в РФ
Владельцем магазинов IKEA и торговых центров «Мега» в России является шведская компания Ingka Group. Она — крупнейший собственник торговой недвижимости в стране. Ей принадлежит 2,3 млн кв. м.
По данным нескольких источников, Ingka Group планирует продать всю недвижимость в России и уже начала переговоры с двумя потенциальными покупателями. Они находятся в начальной стадии. После продажи заводов IKEA эта сделка будет означать полный уход компании из РФ.
Шведская компания планирует продать 14 торговых центров «Мега», находящихся в Москве, Московской и Ленинградской областях, Адыгее, Омске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Новосибирске и Самаре, а также земельные участки, на которых планировали построить новые торговые центры.
По оценкам экспертов, реальная рыночная стоимость этой торговой недвижимости составляет 5 млрд долларов, однако с учетом нынешний реалий сумма сделки может составить 2,5-3 млрд долларов, сообщает РБК.
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