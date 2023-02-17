Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

СМИ: владелец торговых центров «Мега» и IKEA собирается продать всю недвижимость в РФ

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-vladelets-torgovyh-tsentrov-mega-i-ikea-sobiraetsya-prodat-vsyu-nedvizhimost-v-rf
СМИ: владелец торговых центров «Мега» и IKEA собирается продать всю недвижимость в РФ
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Владельцем магазинов IKEA и торговых центров «Мега» в России является шведская компания Ingka Group. Она — крупнейший собственник торговой недвижимости в стране. Ей принадлежит 2,3 млн кв. м.

По данным нескольких источников, Ingka Group планирует продать всю недвижимость в России и уже начала переговоры с двумя потенциальными покупателями. Они находятся в начальной стадии. После продажи заводов IKEA эта сделка будет означать полный уход компании из РФ.

Шведская компания планирует продать 14 торговых центров «Мега», находящихся в Москве, Московской и Ленинградской областях, Адыгее, Омске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Новосибирске и Самаре, а также земельные участки, на которых планировали построить новые торговые центры.

По оценкам экспертов, реальная рыночная стоимость этой торговой недвижимости составляет 5 млрд долларов, однако с учетом нынешний реалий сумма сделки может составить 2,5-3 млрд долларов, сообщает РБК.

Читайте также: японский автопроизводитель Infiniti объявил об уходе с российского рынка. В компании отметили, что их специалисты продолжат оказывать сервисную поддержку для российских владельцев автомобилей в рамках условий гарантии.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
ПВО отразила атаку двух украинских беспилотников над морем в Севастополе
ПВО отразила атаку двух украинских беспилотников над морем в Севастополе
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
Два автомобиля вынесло на пляж в Сочи во время шторма
Два автомобиля вынесло на пляж в Сочи во время шторма
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В больнице скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая при крушении Су-24 в Ейске
В больнице скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая при крушении Су-24 в Ейске
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Хирурги ККБ № 2 провели уникальную операцию по удалению камней в желчных протоках
  5. Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по 1 млн рублей
  6. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
Прямой эфир
Мы в соцсетях