В XXI веке индекс солнечной активности достиг максимума

С начала века солнечная активность усилилась, однако о ее последствиях говорить пока рано.

Ученый Сергей Богачев рассказал, что индекс солнечной активности измеряют с XVIII века по количеству пятен на обращенной к Земле стороне Солнца. Он предположил, что Солнце перешло в очередной 100-летний рост, однако для точного понимания следует продолжать наблюдения. Сейчас никаких последствий не ожидается.

«Год как был высоко активным, так и останется. Активность точно от этого не упадет, но и не вырастет сильно», — отметил специалист.

По словам ученого Анатолия Петруковича, показатель еще не превысил пиковых значений, наблюдаемых в середине и конце 20-го столетия.

«Это скорее больше похоже не на слабый, а на средний цикл, если брать нашу историю наблюдения», — цитирует эксперта 360.ru, ссылаясь на РБК.

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