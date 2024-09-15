Сильная магнитная буря и полярные сияния 16 сентября ожидаются на Земле

Землю 16 сентября снова накроет магнитная буря из-за прошедшей мощной вспышки на Солнце. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус.

Пик геомагнитной активности в Краснодарском крае ожидается в понедельник с 12:00 до 18:00. Метеозависимых жителей Кубани просят запастись терпением на ближайшие сутки.

Сильная магнитная буря может достичь третьего уровня мощности из пяти возможных. При этом ее продолжительность может составить около 30 часов.

«Вновь можно отправиться на охоту за полярными сияниями: зона полярных сияний по прогнозу снова будет сконцентрирована в восточном полушарии, в том числе и над нашей страной», — сообщил Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Читайте также: самая мощная за последние 20 лет магнитная буря накрыла Землю в мае.