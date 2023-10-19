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В WhatsApp появилась возможность использовать два аккаунта с одного телефона

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-whatsapp-poyavilas-vozmozhnost-ispolzovat-dva-akkaunta-s-odnogo-telefona
В WhatsApp появилась возможность использовать два аккаунта с одного телефона
Фото unsplash.com

Об этом стало известно 19 октября. Руководство мессенджера решило ввести изменения для удобства пользователей.

Теперь в WhatsApp можно использовать две учетные записи на одном телефоне одновременно. Однако для этого потребуется смартфон с поддержкой двух sim-карт или дополнительная виртуальная карта — eSIM.

В компании отметили, что пользователям теперь не придется носить с собой два телефона или выполнять выход при смене аккаунта, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: в России не планируют блокировать мессенджер WhatsApp. Об этом заявил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

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