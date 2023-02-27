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В выставке «ЮгБилд» примут участие 55 предприятий Краснодарского края

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-vystavke-yugbild-primut-uchastie-55-predpriyatij-krasnodarskogo-kraya
В выставке «ЮгБилд» примут участие 55 предприятий Краснодарского края
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ежегодная международная выставка строительных и отделочных материалов, инженерного оборудования и архитектурных проектов пройдет в Краснодаре с 1 по 4 марта.

Свою продукцию на «ЮгБилд» представят 55 предприятий Краснодарского края. Более 20 производителей станут участниками промышленной презентации Кубани.

«Производство стройматериалов в крае является самым крупным в Южном федеральном округе. Четверть в общем объеме промпроизводства региона приходится именно на эту отрасль. Демонстрация возможностей промышленного комплекса Кубани на таких масштабных отраслевых выставках, как «ЮгБилд», позволит предприятиям найти новых партнеров и значительно расширить рынки сбыта», — сказал глава департамента промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько.

Коллективную экспозицию края организуют департамент промышленной политики и Фонд развития промышленности региона.

В этом году презентация будет посвящена дорожному строительству. На ней представят строительные и отделочные материалы, элементы благоустройства, дорожные знаки, технику для дорожного строительства, устройства мониторинга параметров окружающей среды, камеры видеонаблюдения.

Планируется, что в этом году в выставке «ЮгБилд» примут участие свыше 170 отечественных и иностранных компаний. В частности, ожидаются предприятия Турции, Китая и Беларуси. Предполагается, что «ЮгБилд» посетят более 6 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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