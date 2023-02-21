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Произведенную на Кубани одежду представили на двух международных выставках моды в Москве

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/proizvedennuyu-na-kubani-odezhdu-predstavili-na-dvuh-mezhdunarodnyh-vystavkah-mody-v-moskve
Произведенную на Кубани одежду представили на двух международных выставках моды в Москве
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубанские производители показали свою продукцию на выставке «CPM. Премьера моды в Москве — 2023. Весна» и «CJF — Детская мода — 2023. Весна». Это ключевые мероприятия в сфере моды для Восточной Европы и Центральной Азии.

Краевой департамент промышленной политики и Фонд развития промышленности Кубани организовали экспозиции производителей региона. Свои стенды представили девять кубанских предприятий.

«Это производители мужской, женской и детской одежды из Армавира, Геленджика, Краснодара и Северского района. Представленные бренды активно завоевывают российский рынок, занимая освободившиеся с уходом иностранных компаний ниши», — сказал глава краевого департамента промышленной политики Дмитрий Хмелько.

По его словам, участие в таких важных мероприятиях должно помочь предприятиям региона расширить географию продаж и найти новых надежных поставщиков фурнитуры и тканей.

На стендах Краснодарского края также показали бренды одежды, заслужившие знак качества «Сделано на Кубани». К примеру, среди производителей взрослой одежды есть продукция от Odalia, Agenda и Vivo Style. Примеры детской моды продемонстрировали Monika MO, AP.Kids, «Экспрессия», «Бовебум», а также модели от Галины Чугуевской и швейной фабрики «Эдельвейс плюс».

На выставках можно ознакомиться с новыми коллекциями одежды для самых маленьких, а также школьной формы, в том числе казачьей. Есть и примеры повседневной одежды для детей и подростков, вечерних платьев и карнавальных костюмов.

Всю информацию о том, как присоединиться к краевым промышленным экспозициям, можно найти на сайте ФРП региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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