В Выселковском районе завершается благоустройство сквера по нацпроекту

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сквер площадью 7,5 тыс. кв. м на улице Народной в станице Выселки создают по нацпроекту «Жилье и городская среда». Завершить работы планируют до конца года.

В настоящее время готовность объекта составляет 82%.

«Сквер по улице Народной необходим жителям Выселок, это подтвердили результаты прошлогоднего рейтингового голосования. Работы на территории будущего сквера выполнили уже на 82%. Полностью завершат объект до конца этого года», — сказал министр ТЭК и ЖКХ Кубани Андрей Прошунин.

В сквере выполнили демонтажные работы, обустроили пешеходные дорожки, установили бортовые камни и уложили тротуарную плитку. На территории планируют разместить парковку, площадку для занятий воркаутом. Спортивный комплекс будет адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Строительство планируют закончить к осени, а в октябре территорию озеленят.

Нацпроект «Жилье и городская среда» предусматривает активное вовлечение жителей в решение вопросов благоустройства. Территории, которые обновят в следующем году, жители края выбирали в ходе онлайн-голосования. В нем приняли участие свыше 660 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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