В Краснодаре ремонт Тропы здоровья в парке 30-летия Победы завершат до середины сентября

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Пешеходную и беговую дорожки отремонтируют на улице Береговой от дома № 1 до № 29/1. Общая протяженность участка — почти 800 м, его площадь — 2,8 тыс. кв. м.

На Тропе здоровья демонтируют старое асфальтобетонное покрытие, чтобы подготовить основание под новое. Также там планируют установку бордюров. В настоящее время на объекте ведутся подготовительные работы, уже завезли щебень и песок. Завершить ремонт планируют до середины сентября.

По словам главы департамента городского хозяйства и ТЭК Владислава Белого, работы проведут только на самой дорожке, не вмешиваясь в природный ландшафт, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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