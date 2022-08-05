В Краснодаре ремонт Тропы здоровья в парке 30-летия Победы завершат до середины сентября
Общество
05.08.2022 19:10
Пешеходную и беговую дорожки отремонтируют на улице Береговой от дома № 1 до № 29/1. Общая протяженность участка — почти 800 м, его площадь — 2,8 тыс. кв. м.
На Тропе здоровья демонтируют старое асфальтобетонное покрытие, чтобы подготовить основание под новое. Также там планируют установку бордюров. В настоящее время на объекте ведутся подготовительные работы, уже завезли щебень и песок. Завершить ремонт планируют до середины сентября.
По словам главы департамента городского хозяйства и ТЭК Владислава Белого, работы проведут только на самой дорожке, не вмешиваясь в природный ландшафт, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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