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В Выселковском районе задержали водителя фуры, по вине которого в ДТП погибли двое взрослых и ребенок

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-vyselkovskom-rajone-zaderzhali-voditelya-fury-po-vine-kotorogo-v-dtp-pogibli-dvoe-vzroslyh-i-rebenok
В Выселковском районе задержали водителя фуры, по вине которого в ДТП погибли двое взрослых и ребенок
Фото СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла днем 4 июня на объездной дороге станицы Выселки. Водителя, обвиняемого в смертельном ДТП, задержал следователь СКР.

По данным следствия, 60-летний лишенный прав с февраля 2021 года водитель ехал на грузовике со стороны дороги Журавская — Тихорецк. Во время обгона он выехал на встречную полосу, где врезался в легковушку, в которой ехала семья из 4-х человек. В результате ДТП 47-летний водитель легкового автомобиля, а также его 11-летний сын и 44-летняя сожительница погибли на месте. В больницу доставили 18-летнего сына погибшего, ему продолжают оказывать медпомощь, угрозы его жизни сейчас нет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В отношении 60-летнего водителя большегруза возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть троих человек, лишенным прав лицом. Уголовное дело было изъято из полиции и передано для расследования в территориальный следственный отдел СКР.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ДТП, в котором погибли три человека и еще один получил травмы, произошло 4 июня около 15:30 на трассе «Обход станицы Выселки». По предварительным данным, водитель большегруза MAN вышел на обгон и врезался в Skoda Octavia, двигавшийся по встречной полосе. Прокуратура Выселковского района взяла под контроль проведение проверки по факту ДТП с фурой, в котором погибли трое человек, в том числе ребенок.

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