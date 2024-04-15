В Выселковском районе во время пожара из дома эвакуировали 20 жильцов

Сообщение о том, что в одном из домов на улице Садовой в поселке Газырь произошел пожар, поступило в 10:45 в один из минувших выходных.

Пожарные прибыли на место и установили, что горит квартира на третьем этаже трехэтажного жилого дома. Выход был заблокирован огнем, результате произошло сильное задымление подъезда. Пожарные отключили электричество в доме и эвакуировали 20 человек, в том числе двое детей.

На тушение пожара через окно горевшей квартиры подали 2 ствола «Б» и ствол на защиту лестницы. Площадь пожара составила 10 кв. м. Хозяйку горевшей квартиры спасли, от госпитализации она отказалась.

Пожар тушили 4 человека и 1 единица техники. Причина возникновения возгорания устанавливается, сообщает Управление ПБ, ЧС и ГО в Telegram.

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