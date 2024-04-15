Хозпостройка сгорела около парка с аттракционами в Анапе
Происшествия
15.04.2024 09:16
Сообщение о возгорании постройки в переулке Котломском в районе Северного рынка поступило в МЧС 14 апреля в 21:14.
Пожарные расчеты в 21:19 прибыли на место и установили, что горит хозпостройка. В 21:20 пожар локализовали, в 21:33 — полностью потушили. Площадь возгорания составила 30 кв. м. При пожаре никто не пострадал.
В ликвидации возгорания участвовали 7 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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