Двухэтажный дом и три хозпостройки загорелись в Сочи

Пожар на улице Измайловской, 42 начался рано утром 13 апреля. Фотографии с места событий выложили в соцсети очевидцы.

Они рассказали, что пожар начался в частном доме, а через несколько минут огонь перекинулся на соседние строения.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 6:16. Прибыв на место, пожарные установили, что горят двухэтажный жилой дом и три хозяйственные постройки. Площадь возгорания составляла 180 кв. м.

В 7:06 возгорание удалось локализовать на той же площади. Открытое горение ликвидировали в 7:45, а в 8:00 последствия пожара ликвидировали.

К тушению пожара привлекалось 19 человек и пять единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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