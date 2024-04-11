Пострадавшего при пожаре в Сухуме перевели в ожоговое в Краснодарской ККБ № 1

Пожар произошел 5 апреля в частном доме в абхазском Сухуме. При возгорании пострадали четыре человека — мужчина и женщина и двое их несовершеннолетних детей.

Детей 2 и 3 лет экстренно вывезли в Сочи, а после консилиума одного из них перевели в ожоговый центр Краевой клинической больницы № 1 Краснодара. Сейчас состояние всех пациентов остается крайне тяжелым.

«Пациенты получают всю медицинскую необходимую помощь, практически каждый день проводятся этапные оперативные вмешательства, в частности, некрэктомия (хирургическое вмешательство, направленное на удаление из ран нежизнеспособных тканей), пересадка кожи. На данный момент пострадавшие подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких)», — рассказал главный комбустиолог Краснодарского края, руководитель профильного центра Сергей Богданов.

Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба выразил благодарность всем российским медикам, которые борются за жизни и здоровье пострадавших, а также попросил своевременно информировать его о развитии ситуации, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.

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