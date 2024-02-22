В Выселковском районе пропала 17-летняя девушка

Волонтеры и полиция разыскивают 17-летнюю Ксению Бутырскую, которая 19 февраля ушла из дома в станице Выселки и не вернулась.

По данным поискового отряда «Лиза Алерт», местонахождение девушки с 19 февраля неизвестно. Ее приметы: рост 170 см, телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые, сообщает Telegram-канал поискового отряда.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении девушки, просят позвонить на горячую линию отряда по телефона 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный).

В полиции подтвердили информацию о розыске девушки.

«ОМВД России по Выселковскому району устанавливает местонахождение без вести пропавшей Ксении Бутырской 2006 года рождения, которая 19 ушла из дома и перестала выходить на связь. До настоящего времени ее местоположение неизвестно», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным правоохранителей, девушка была одета в болоньевую синюю куртку синего, худи зеленого цвета, черные кожаные штаны и белые кроссовки.

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