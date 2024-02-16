Пропавших в Северском районе двух 13-летних девочек нашли под Краснодаром

Сотрудники краевого уголовного розыска обнаружили девочек в поселке Березовом в Краснодаре. Девочки живы и здоровы.

По предварительным данным полиции, девочки уехали в гости к своей знакомой, не сообщив об этом родителям.

«Разыскать девочек удалось благодаря камерам возле ТРЦ «Галерея» и слаженной работе оперативников и инспекторов ПДН. Сейчас несовершеннолетних уже передали их законным представителям», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», две девочки пропали 14 февраля в поселке Ильском Северского района. Подростки 14 февраля пошли в школу, после чего перестали выходить на связь.