Пропавших в Северском районе двух 13-летних девочек нашли под Краснодаром
Происшествия
16.02.2024 09:31
Сотрудники краевого уголовного розыска обнаружили девочек в поселке Березовом в Краснодаре. Девочки живы и здоровы.
По предварительным данным полиции, девочки уехали в гости к своей знакомой, не сообщив об этом родителям.
«Разыскать девочек удалось благодаря камерам возле ТРЦ «Галерея» и слаженной работе оперативников и инспекторов ПДН. Сейчас несовершеннолетних уже передали их законным представителям», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», две девочки пропали 14 февраля в поселке Ильском Северского района. Подростки 14 февраля пошли в школу, после чего перестали выходить на связь.