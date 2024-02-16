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Пропавших в Северском районе двух 13-летних девочек нашли под Краснодаром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/propavshih-v-severskom-rajone-dvuh-13-letnih-devochek-nashli-pod-krasnodarom
Пропавших в Северском районе двух 13-летних девочек нашли под Краснодаром
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Сотрудники краевого уголовного розыска обнаружили девочек в поселке Березовом в Краснодаре. Девочки живы и здоровы.

По предварительным данным полиции, девочки уехали в гости к своей знакомой, не сообщив об этом родителям.

«Разыскать девочек удалось благодаря камерам возле ТРЦ «Галерея» и слаженной работе оперативников и инспекторов ПДН. Сейчас несовершеннолетних уже передали их законным представителям», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», две девочки пропали 14 февраля в поселке Ильском Северского района. Подростки 14 февраля пошли в школу, после чего перестали выходить на связь.

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