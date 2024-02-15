В Северском районе пропали две 13-летние девочки

Девочки пропали 14 февраля в поселке Ильском Северского района.

ОМВД России по Северскому району устанавливает местонахождение Пропышиной Евгении и Суховей Екатерины 2010 года рождения.

«Подростки 14 февраля пошли в школу, после чего перестали выходить на связь и до настоящего времени их местоположение неизвестно. Пропышина Евгения была одета в белую куртку с логотипом Nike, черные брюки, кроссовки со значком N, с собой имеет черный рюкзак. Суховей Екатерина была одета в черную толстовку, белую рубашку, черные брюки и белые кроссовки. С собой имеет рюкзак бордового цвета», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Граждан, которые обладают информацией о местонахождении девочек, просят позвонить по телефонам: 8 (999) 437-97-61 или 102.

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