В Каневском районе ищут пропавшего 16-летнего подростка

Известно, что ребенок без вести пропал 6 февраля в станице Каневской.

«Полицейские разыскивают без вести пропавшего 16-летнего Макеева Александра. 6 февраля молодой человек ушел из дома и по настоящее время его местонахождение неизвестно. Был одет во все черное: куртка, толстовка с капюшоном, брюки карги и кроссовки», — сообщает пресс-служба ОМВД России по Каневскому району.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят незамедлительно сообщить в дежурную часть по номеру 8 (861) 64 45702.

Читайте также: пропавшую два года назад чемпионку по пауэрлифтингу нашли живой в Геленджике.