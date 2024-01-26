Пропавшую два года назад чемпионку по пауэрлифтингу нашли живой в Геленджике

Победительница чемпионата Северо-Западного ФО 2009 года по пауэрлифтингу Карина Альшевская перестала выходить на связь с родными осенью 2022 года.

Тогда родственники потеряли с ней связь после поездки в Краснодарский край из Череповца. Девушка не отвечала на звонки, ее местонахождение родные не знали. У спортсменки в Вологодской области остался совершеннолетний сын.

Девушку нашли живой в Геленджике, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Telegram.

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