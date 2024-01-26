Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Пропавшую два года назад чемпионку по пауэрлифтингу нашли живой в Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/propavshuyu-dva-goda-nazad-chempionku-po-pauerliftingu-nashli-zhivoj-v-gelendzhike
Пропавшую два года назад чемпионку по пауэрлифтингу нашли живой в Геленджике
Фото t.me/la_krd_krai

Победительница чемпионата Северо-Западного ФО 2009 года по пауэрлифтингу Карина Альшевская перестала выходить на связь с родными осенью 2022 года.

Тогда родственники потеряли с ней связь после поездки в Краснодарский край из Череповца. Девушка не отвечала на звонки, ее местонахождение родные не знали. У спортсменки в Вологодской области остался совершеннолетний сын.

Девушку нашли живой в Геленджике, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Telegram.

Читайте также: удочеренная американка из Краснодара узнала кадры из детского дома в Афипском.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях