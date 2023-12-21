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Удочеренная американка из Краснодара узнала кадры из детского дома в Афипском

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/udocherennaya-amerikanka-iz-krasnodara-uznala-kadry-iz-detskogo-doma-v-afipskom
Удочеренная американка из Краснодара узнала кадры из детского дома в Афипском
Фото "КП-Кубань"

Кейт Хайс из Калифорнии начала поиск родных еще несколько лет назад — ее приемные родители из США много лет хранили рукописный милицейский протокол.

В 1992 году двухлетнюю тогда еще Катю Иванову нашли на улице 40-летия Победы, а позже в квартире, где она жила, обнаружили женский труп — ее бабушку. Девочку отправили в детский дом, а в шестилетнем возрасте ее удочерила пара из Калифорнии.

Кейт показали фото детского дома, в котором она пробыла, пока ее не забрали в Америку, и женщина вспомнила и стены, и персонал. Однако по обрывочным воспоминаниям Кейт Хайс пока найти родственников не удалось, пишет «КП-Кубань».

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