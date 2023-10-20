В Краснодаре нашли 15-летнего мальчика, который ушел из дома еще в августе

Подросток ушел из дома в августе, в связи с этим следователи СО по Прикубанскому округу Краснодара начали проводить проверку.

К поиску мальчика подключили криминалистов СК, полицейских, спасателей. В связи с тем, что местонахождения пропавшего не было установлено, а также учитывая его возраст, возбудили уголовное дело.

Подростка нашли 19 октября в поселке Калинино и доставили к следователю. В ходе беседы мальчик сообщил, что в его отношении каких-либо преступлений не совершалось, а причиной ухода из дома стали конфликты с родителями.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 12 октября 15-летний школьник попал на камеры видеонаблюдения, выходя из многоквартирного дома на улице Генерала Трошева, 43 в Восточно-Кругликовском микрорайоне. Мальчик по-прежнему скрывался от родственников и правоохранителей.