Пропавший без вести школьник уже два месяца скрывается от родителей в Краснодаре

Подросток ушел из дома еще в августе. До недавнего времени о нем не было ничего известно.

Однако, 12 октября 15-летний школьник попал на камеры видеонаблюдения, выходя из многоквартирного дома на улице Генерала Трошева, 43 в Восточно-Кругликовском микрорайоне.

Мальчик по-прежнему продолжает скрываться от родственников и правоохранителей. К его поискам подключились сотрудники МВД, СКР, МЧС и волонтеры.

Приметы пропавшего подростка: светло-русые волосы, рост 170 см, худощавое телосложение, голубые глаза, был одет в темную куртку с капюшоном и светлую кепку.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего мальчика, просят сообщить по телефонам: 102, 112, +79604788896, +79186339133 или 8 (861) 259-50-45, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«В связи с тем, что местонахождение пропавшего не было установлено, а также учитывая его возраст, следственным отделом по Прикубанскому округу СКР по краю было возбуждено уголовное дело. Ход его расследования поставлен на контроль», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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