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На Кубани нашли тело 15-летнего школьника, который пропал неделю назад

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-nashli-telo-15-letnego-shkolnika-kotoryj-propal-nedelyu-nazad
На Кубани нашли тело 15-летнего школьника, который пропал неделю назад
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Мальчик ушел из дома в городе Гулькевичи 4 октября и домой не вернулся.

Школьника разыскивали поисковики из организации «Лиза Алерт» и правоохранители. Администрация Гулькевичского района 11 октября сообщила в Telegram-канале о том, что найдено тело мальчика.

В СК по факту гибели школьника возбудили уголовное дело. По предварительным данным, мальчик утонул.

«По факту гибели ребенка в результате утопления территориальным следственным отделом возбуждено уголовное дело. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Денис Сидоров.

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