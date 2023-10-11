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Полиция разыскивает подростка, пропавшего по дороге из Ейска в Каневской район

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-razyskivaet-podrostka-propavshego-po-doroge-iz-ejska-v-kanevskoj-rajon
Полиция разыскивает подростка, пропавшего по дороге из Ейска в Каневской район
Фото t.me/kanevskaya_OMVD

По данным полиции, 17-летний Илья Антонов 11 октября около 12:00 выехал на автобусе из Ейска, но домой в станицу Новоминскую Каневского района до сих пор не добрался.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении подростка, просят позвонить в дежурную часть ОМВД России по Каневскому району по телефону 8 (8616) 44-57-02, сообщает Telegram-канал пресс-службы районного отдела полиции.

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