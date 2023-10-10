Бастрыкин взял под контроль расследование дела об избиении подростка на Кубани

В соцсетях появилась информация о том, что в конце сентября в станице Старомышаствовской Динского района несколько парней избили подростка.

По словам очевидцев, нападавших было четверо: свой поступок они объяснили тем, что школьник «неправильно поздоровался». Ему потребовалась медицинская помощь.

В СУ СК России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе краевого следкома Андрею Маслову доложить о предварительных и окончательных результатах уголовного дела, сообщает пресс-служба СК России.

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