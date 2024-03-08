В Выселковском районе пройдет день здоровья матери и ребенка

Акция приурочена к Всероссийской тематической неделе.

«На прошлой неделе День здоровья в Брюховецком районе посетили порядка 30 человек. В этот раз, в Выселковской центральной районной больнице, речь пойдет о беременности. Специалисты местной ЦРБ в форме лекций, бесед и школ здоровья расскажут о том, как будущим мамам следить за здоровьем – своим и ребенка», – рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике краевого минздрава Андрей Сахаров.

Женщин примет акушер-гинеколог, можно будет сделать ЭКГ, УЗИ и кардиотокографию – метод перинатальной диагностики состояния плода, регистрирующий частоту его сердечных сокращений.

Кроме того, в детской поликлинике состоятся приемы педиатра, невролога, хирурга, уролога и травматолога.

Все желающие смогут принять участие в акции по адресу: Выселки, улица Северная, 7. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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