В Выселковском районе мужчина систематически избивал и унижал 15-летнюю дочь

По факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбудили уголовное дело.

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних. В ходе нее установили, что местный житель на протяжении долгого времени систематически избивал 15-летнюю дочь и издевался над ней, а также унижал подростка.

Сейчас по уголовному делу проводят дознание, его под поставили под контроль в прокуратуре района.

Кроме того, полиция ранее возбудила дела о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость, а также об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Сейчас девочка живет с матерью, в суд направили исковое заявление о лишении мужчины родительских прав, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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