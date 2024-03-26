Избитый сын пожаловался на отца в Красноармейском районе

В соцсетях появилось видео, на котором подросток показывает следы от ударов, которые якобы оставил его отец.

По факту публикации проводится проверка, ее ход и результаты находятся под контролем прокуратуры Красноармейского района. Кроме того, в ходе проверки дадут оценку работы органов профилактики по раннему выявлению домашнего насилия в семьях.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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