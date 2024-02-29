Уголовное дело завели на мужчину, избившего жену и маленькую дочь в Краснодаре

Инцидент произошел 25 февраля в подъезде одной из многоэтажек на улице Хлебосольной в Краснодаре. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. После мужчина скрылся со съемной квартиры.

Известно, что 32-летний мужчина избил свою 29-летнюю сожительницу и 4-летнюю дочь, а затем скрылся. Его нашли спустя несколько дней в одной из гостиниц Новомихайловского. Мужчину задержали и доставили в Краснодар.

На задержанного завели уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей по ст. 156 УК РФ. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Кроме того, за нанесение побоев сожительнице мужчину привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения по ст. 6.1.1 КоАП РФ. Ему назначили наказание в виде 15 суток административного ареста, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», согласно медицинскому заключению, женщине и ребенку нанесены побои. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Семья переехала в Краснодар из Тольятти в 2019 году. Они жили в съемной квартире.